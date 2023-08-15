Москвичку едва не изнасиловали прямо в пункте выдачи Wildberries

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В столичном ЖК «Селигер сити» сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries попытался изнасиловать клиентку, об этом сама девушка заявила Telegram-каналу SHOT.
По словам пострадавшей, она пришла в ПВЗ, чтобы получить свой заказ. К ней подошел в мужчина в фирменной футболке «Ягод» и предложил ей снять рекламу за три тысячи рублей.
Девушка согласилась, мужчина отснял ролик на планшет, а затем задернул шторы, чтобы скрыться от видеокамеры и схватил жертву за руку.
Клиентке WB удалось вырваться и сбежать. По ее словам, ответа от компании на столь шокирующую ситуацию она не дождалась, поэтому, приняла решение написать заявление в полицию.
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Девушка согласилась, мужчина отснял ролик на планшет, а затем задернул шторы, чтобы скрыться от видеокамеры и схватил жертву за руку.
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Евгения Парфентьева