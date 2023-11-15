Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мособлсуд признал законным приговор бывшему хабаровскому губернатору Фургалу

Мособлсуд признал законным приговор бывшему хабаровскому губернатору Фургалу

15 ноября 2023, 17:41
Фото: Istockphoto / AMilkin

Фото: Istockphoto / AMilkin

Мособлсуд признал законным приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, приговорённому к 22 годам колонии за организацию убийств и покушения, передает ТАСС. Жалоба защиты на приговор оставлена без удовлетворения.
Таким образом, приговор вступил в законную силу. Защита просила отменить его и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Своей вины чиновник не признал.


В ходе рассмотрения жалоб защита пыталась доказать факты давления на коллегию присяжных при вынесении ею вердикта. В свою очередь гособвинение настаивало на законности приговора.

Как сообщил ТАСС адвокат Борис Кожемякин, защита обжалует в кассации и в надзоре приговор Фургалу.

Читайте также:

Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации

Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Россиянин получил шесть лет за порчу плакатов с героями СВО
#приговор
#суд
#мособлсуд
#убийство
#преступление
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Число лесных пожаров в Подмосковье снизилось на 160 по сравнению с прошлым годом
15 ноября 2023, 18:06

Фото: Комлесхоз МО

С начала пожароопасного сезона в лесах Московской области возник 181 пожар, в том числе 19 торфяных. Пройденная огнём площадь составила без малого 145 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
15 ноября в лесах региона завершился пожароопасный сезон, начавшийся в этом году 10 апреля.
«По сравнению с предыдущим годом количество пожаров уменьшилось на 160, а площадь – на 118 га. Все пожары были своевременно обнаружены и ликвидированы. Чрезвычайных ситуаций не допущено, населённые пункты и объекты экономики не пострадали», – сказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Он добавил, что к тушению лесных пожаров с начала сезона были привлечены 1 824 человека, задействована 801 единица техники.
 
Читайте также: 

В Подмосковье закупили пять пожарных автоцистерн

В Подмосковье появилась бабочка, живущая при 15-градусных морозах

Жителям Подмосковья рассказали, какие дрова заготавливать на зиму
#олег баженов
#комлесхоз мо
#лесные пожары
#природные пожары
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Петербурге отец взял в заложники свою шестилетнюю дочь
15 ноября 2023, 17:16

Фото: iStock/vmargineanu

В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники собственную шестилетнюю дочь. Переговоры по ее освобождению длились более четырех часов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
Уточняется, что мужчина удерживал ребенка в квартире на Серебристом бульваре. Спецслужбы вызвала мать девочки. Выяснилось, что папа девочки состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Согласно сообщению, он забрал девочку из садика днем ранее без предупреждения. Сегодня женщина пришла за ребенком, но отец категорически отказался отдавать ей ребенка. Тогда она обратилась в службу спасения. На место прибыли переговорщики и мать мужчины. Они пытались убедить его открыть дверь и отдать дочь. Спустя некоторое время девочку все же удалось освободить. На месте работают врачи и психологи. Ребенок находится в безопасности.

Читайте также:

«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина

Подросток, убивший девушку и ее семью из-за ревности, взят под стражу

В Поволжье голая женщина бегала около школы и стучалась в машины
#женщина
#мать
#отец
#мужчины
#мужчина
Читайте нас в
Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова госпитализировали после задержания
Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова госпитализировали
15 ноября 2023, 16:55

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Экс-врио председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова госпитализировали сразу после его задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что во время обысков он пожаловался на боли в сердце. Сейчас он находится в больнице под охраной.

Накануне ФСБ провела обыски у первого вице-губернатора - главы правительства региона Виктора Кудряшова и в Минстрое Самарской области, который уволился в тот же день. Кудряшов вместе с коллегой перечислил 194 млн рублей на проект компании «Волгатрансстрой-проект», которая собиралась строить станцию метро «Самарская». Однако позже делать это передумали, объяснив свое решение маленьким расстоянием между станциями, а деньги пропали. При этом 14 ноября, Кудряшов внезапно объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

Читайте также:

Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

В Приморье депутата заксобрания Анну Алеко перевели из СИЗО под домашний арест

В Выборге задержали начальника полиции за взятки на 8 млн рублей
 
#метро
#деньги
#фсб
#сердце
#компании
#сизо
Читайте нас в
В Петербурге пенсионерка хотела поджечь военкомат, но попала в микроавтобус
В Санкт-Петербурге пенсионерка попыталась поджечь военкомат в центре города
15 ноября 2023, 16:37

Фото: istock / Leonid Ikan

В Санкт-Петербурге задержали 75-летнюю пенсионерку за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в центре города, на набережной Фонтанки, 90. Женщина бросила бутылку с зажигательной жидкостью в здание, но промахнулась. Бутылка попала в микроавтобус «Фольксваген», стоящий рядом.

Возгорание быстро устранили. Сейчас на месте работают аварийные службы. К частью, женщина не загорелась, хотя, по словам очевидцев, она вся была в бензине. 

Пенсионерка заявила, что это была акция протеста.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 6 годам колонии 20-летнюю девушку, которая пыталась совершить поджог пункта помощи мобилизованным в населенном пункте Карабиха Ярославской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

#акция
#пенсионерка
#женщина
#инцидент
#возгорание
#здание
#военкомат
#поджог
Читайте нас в
«Пережили ад»: Школьника, которого подожгли старшеклассники, выставили из магазина
«360»: На Урале подожженного старшеклассниками ребенка выставили из магазина
15 ноября 2023, 16:25

Фото: istock / maxim4e4ek

В Екатеринбурге летом двое старшеклассников подожгли 13-летнего школьника. Мальчику отказали в помощи сотрудники магазина, выдворив его за дверь. Об этом рассказала мать подростка изданию «360». Сейчас мальчика выписали из больницы.
Мать ребенка рассказала, что мимо горящего ребенка не прошла мимо супружеская пара. Они вызвали к месту скорую помощь. 

«Жизнь ребенка висела на волоске, его два раза спустили с того света. (...) Реанимация, низкий поклон, я готова им руки целовать за то, что они две жизни сохранили — моего ребенка и мою», — поделилась мать.
Она также рассказала, что по факту поджога уголовное дело так и не завели. Одного из поджигателей ребенка забрали сотрудники патрульно-постовой службы. Женщина предполагает, что мать старшеклассника уговорила медиков не вызывать полицию.

Читайте также: 
Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

#дело
#помощь
#уголовное дело
#жизнь
#реанимация
#поджог
#ребёнок
Читайте нас в
В Подмосковье гости на свадьбе устроили стрельбу
В Подмосковье задержаны три человека за стрельбу на свадьбе
15 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/Allexxandar

В Пушкино полиция задержала участников свадьбы, которые устроили стрельбу из пистолетов во время торжества. Об этом сообщает подмосковная полиция.
Ранее в Сети появилось видео, на котором жених и невеста стреляют в воздух из пистолета.

Уточняется, 10 ноября в отделении полиции поступило сообщение о стрельбе у одного из жилых домов на Ярославском шоссе в Пушкино. Полиция выяснила, что во время празднования свадьбы в воздух стреляли гости праздника, а также молодожены. Уточняется, что никто не пострадал. По данному факту были задержаны три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Астраханской области Александра Канунникова уволили после видеоролика, на котором он стреляет из автомобиля.

Читайте также:

Росгвардеец случайно отстрелил себе палец при сдаче пистолета

«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой

В Челябинске осудили главу корейской диаспоры, он отрубил незнакомцу руку
#полиция
#дело
#уголовное дело
#пушкино
#шоссе
#видео
#хулиганство
#воздух
Читайте нас в
«Перепутал педали»: В Петербурге таксист протащил по асфальту беременную пассажирку
В Санкт-Петербурге водитель такси протащил беременную пассажирку по асфальту
15 ноября 2023, 15:50

Фото: istock / Mikumi

В Санкт-Петербурге беременная женщина оказалась в больнице после поездки на такси. Об инциденте сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 36-летнюю жительницу Красносельского района на пятом месяце беременности с синяками и ссадинами доставили в Мариинскую больницу вечером 14 ноября. Девушка должна была отправиться на такси с улицы Восстания, 1, но водитель автомобиля не убедился, что она села в салон и нажал педаль газа. 

«Видимо, водитель убрал ногу с тормоза, машина покатилась, и он перепутал и дал газу. Я упала. Полтела под машиной, он меня еще, наверное, метр протащил в таком положении», — рассказала пострадавшая.
В больнице женщина была недолго, так как не было  возможности: дома её ждал ребёнок.

Сотрудники полиции проводят проверку по происшествия с такси.

Читайте также: 
Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

#такси
#женщина
#водитель
#полицейские
#поездки
#дома
#девушка
#машина
Читайте нас в
Подросток, убивший девушку и ее семью из-за ревности, взят под стражу
В Екатеринбурге суд арестовал подростка за убийство подруги, ее матери и собаки
15 ноября 2023, 15:21

Фото: istock / Rawf8

В Екатеринбурге арестовали 16-летнего подростка, который расправился над 14-летней подругой, ее мамой и собакой. Об этом сообщает E1.ru.

Обвиняемый взят под стражу и отправлен в следственный изолятор до 13 января 2024 года.

В ходе судебного заседания выяснилось, что парень стоял на учете в службе по делам несовершеннолетних за грабеж, который совершил в 2022 году. Тогда из не понес никакого наказания в силу возраста. 

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что подрост был хладнокровен в ходе допроса. На вопрос полицейских о том, как он будет жить после совершенного, тот ответил, что «девушка и ее мать стоят перед ним как живые». Он также объяснил, что убил собаку породы шпица, потому что она лаяла. 


Читайте также: 
Сжёгшая в печи ребёнка жительница Приморья ранее была лишена родительских прав

Московские полицейские спрятали труп, чтобы не разбираться в смерти мужчины

В Москве пятиклассница сломала четыре позвонка, упав с лошади во время занятий

#полицейские
#мужчины
#девушка
#убийство
#сизо
Читайте нас в
Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Баязитовой за вымогательство
15 ноября 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, об этом сообщила адвокат Елена Федулова в интервью для «РИА Новости».
Помимо Баязитовой, в Басманном суде также слушается дело медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемой по тому же делу, что и журналистка. Для неё прокурор запросил 13 лет лишения свободы. 

Напомним, Баязитова и Архарова обвиняются за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах. 

«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов», - прокомментировала ситуацию адвокат Федулов.

Отмечается, что судебных процесс проходит в закрытом режиме. Баязитова и Архарова находятся в следственном изоляторе.

Читайте также: 

Суд во Франции выдал ордер на арест Асада, обвиняемого в химатаке в 2013 году

ФСБ: Против жителя Хакасии возбудили дело за призывы разбираться с политиками

Уроженца Средней Азии осудили в Подмосковье за участие в террористической организации
#дело
#адвокат
#telegram
#журналист
#вымогательство
#суд
#москва
Читайте нас в
Достижения.рф