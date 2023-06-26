Мособлсуд вынес приговор убийце бизнесмена Маругова в Подмосковье

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Ранее прокуратура Московской области запросила 22 года колонии для Мавриди.
Московский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве в июне прошлого года. Адвокаты Мавриди заявили, что у их подзащитного шизофрения. В августе 2021 года сам Мавриди и четверо уроженцев Молдавии сбежали из СИЗО в Истре, отжав и скрутив замки с двери камеры. Мавриди задержали благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Позже он вновь попытался устроить побег из СИЗО.