Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Мотоциклист сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, сообщили представители Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на Кировоградской улице на юге Москвы. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них налетел мотоциклист.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения, об их нынешнем состояния и степени тяжести травм ничего не уточняется.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее в Новой Москве мотоциклист скончался в ДТП с внедорожником. Авария произошла в деревне Раёво в поселении Краснопахорское. Водитель мотоцикла скончался на месте.
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Пострадавших доставили в медицинские учреждения, об их нынешнем состояния и степени тяжести травм ничего не уточняется.
Ранее в Новой Москве мотоциклист скончался в ДТП с внедорожником. Авария произошла в деревне Раёво в поселении Краснопахорское. Водитель мотоцикла скончался на месте.
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Евгения Парфентьева