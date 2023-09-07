Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

07 сентября 2023, 15:24
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Мотоциклист сбил мать с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве, сообщили представители Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на Кировоградской улице на юге Москвы. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них налетел мотоциклист.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, об их нынешнем состояния и степени тяжести травм ничего не уточняется.


На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в Новой Москве мотоциклист скончался в ДТП с внедорожником. Авария произошла в деревне Раёво в поселении Краснопахорское. Водитель мотоцикла скончался на месте.

Читайте также:

Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе

В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских


#дтп
#авария
#водитель
#ребёнок
#мотоцикл
Читайте нас в
Жители Раменского сами выберут формат возмещения ущерба от атаки дрона
07 сентября 2023, 16:00

Фото: Ирина Моисеева

Жители Раменского, квартиры которых пострадали от разрушений беспилотником, сами выберут формат возмещения ущерба. Об этом заявил глава городского округа Николай Ханин после обхода домов на улице Десантной.
Жителям предложили на выбор устранение повреждений их жилья силами администрации или денежная компенсация.
«Региональный оперативный штаб будет восстанавливать повреждения или выплачивать компенсации – формат будет выбирать сам житель. Это касается как личного, так и общего имущества. Информация о материальном ущербе будет уточнена к вечеру», – сказал Ханин.
Сейчас работа оперативных служб завершена, ограждение на Десантной снято. Коммунальщики проводят уборку.
 
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг в Раменском силами российской противовоздушной обороны был уничтожен украинский БПЛА. Взрыв произошёл на уровне верхних этажей многоквартирного дома. Выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля.

Читайте также:

Собянин: В Раменском сбит беспилотник

Глава Раменского Ханин рассказал о последствиях падения БПЛА в округе

Один человек пострадал в результате падения украинского дрона в подмосковном Раменском




 

#раменский городской округ
#беспилотник
#дрон
#бпла
#украина
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы
Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря
07 сентября 2023, 15:03

Фото: iStock/Michał Chodyra

Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.

Напомним, ранее сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.

В июле Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры РФ Паршина. 

Читайте также:

Мишустин освободил Паршина от должности замглавы Минцифры

Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры Паршина

В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО

#арест
#наказание
#мероприятия
#сизо
#минцифры
#мишустин
#рф
#пво
Читайте нас в
Руководство воспитывавшей пострадавших велосипедисток школы выехало на место ДТП
07 сентября 2023, 14:52

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Руководство спортивной школы, в которой воспитываются попавшие в ДТП в Ленинградской области велосипедистки, выехало на место происшествия. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы.

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки. Он уточнил, что даже в случае того, что спортсмены были прикрыты машиной, мимо них проносятся автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. 

Читайте также:

В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку

ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

#дтп
#тренер
#школы
#автомобили
#президент
#травмы
#спортсмены
#человек
#фура
#тренировки
Читайте нас в
Московский физрук попался на подработке наркокурьером
Учитель физкультуры из московской школы попался на торговле наркотиками
07 сентября 2023, 14:46

Фото: iStock/vladans

Московского физрука поймали на торговле наркотиками, сообщает Telegram-канал Mash.
Преподаватель физической культуры из школы № 937 в Орехово-Борисово является обладателем наградного знака «Победный мяч», однако, он давно вызывал вопросы у полиции своим нервным поведением. 

Вечером 6 сентября учителя схватили у подъезда одного из домов с пакетиком мефедрона. Его взяли ровно в тот момент, когда он собирался сделать очередную «закладку».

Физкультурник сразу во всем сознался и самостоятельно показал правоохранителям все остальные места, куда он успел спрятать наркотики. 

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также: 

Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии

Россиянин пытался провезти кокаин в рюкзаке из Эстонии в Ленинградскую область

В Липецке мужчина подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал её знакомому полицейскому
#полиция
#наркотики
#школы
#учителя
#преподаватель
#москва
Читайте нас в
В Москве вспыхнул завод с горючим натрием
На заводе «Салют» в Москве вспыхнул пожар
07 сентября 2023, 14:24

Фото: iStock/sarawutk

На заводе «Салют» в Москве вспыхнул сильный пожар, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На заводе «Салют», который расположен на проспекте Будённого, производят корабельные радары. Отмечается, что с 2022 года предприятие находится под американскими санкциями.

По информации СМИ, на заводе загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Уже сейчас пожару присвоен повышенный ранг.

В настоящий момент из полыхающего здания эвакуируют людей, из окон валит густой черный дым.

На месте происшествия работают экстренные службы.

В понедельник у Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения. Возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусор. Далее пламя перекинулось на складские помещения.

Читайте также: 

В подмосковной деревне Картино горит склад на площади 1000 квадратных метров

Пожар в самарской больнице унес жизнь пациента, который лечился от пневмонии

МЧС: В Долгопрудном вспыхнул пожар в доме престарелых
#салют
#предприятие
#происшествия
#лаборатория
#пожар
#москва
Читайте нас в
Тренер попавших в ДТП велосипедисток не получал разрешения на тренировку
07 сентября 2023, 14:19

Фото: iStock/vmargineanu

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что тренер велосипедисток, на которых наехала фура на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не получал разрешения на проведение тренировки.
«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность», - цитирует РИА Новости Екимова.

Он уточнил, что даже если спортсмены были прикрыты машиной, мимо них едут автомобили с высокой скоростью, что небезопасно. Он также отметил, что в ЧП разбирается полиция. Также в ситуацию вмешались региональные власти. При этом в качестве санкций, тренеру могут не выдать лицензию на следующий год, заключил Екимов.

Напомним, в Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще 12 человек получили различные травмы.

Читайте также:

Отец Иды Галич устроил разборки на дороге на Ленинградском шоссе

В Раменском электричка столкнулась с автомобилем

В результате ДТП в Подмосковье погибли двое полицейских
#полиция
#тренер
#трагедия
#автомобили
#чп
#спортсмены
Читайте нас в
В Питерской школе произошла вспышка острой кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили острую кишечную инфекцию, 13 детей госпитализированы
07 сентября 2023, 14:04

Фото: iStock/FotoDuets

В одной из школа Санкт-Петербурга произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Неустановленная инфекция настигла ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга. В настоящий момент в инфекционных стационарах северной столицы находятся 13 детей. 

Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование учебного учреждения, а также предприятия, предоставляющего школе питание - АО «Комбинат питания «Кировский».

Также лабораторные обследования проходят все сотрудники школы и лица, контактировавшие с зараженными.

Читайте также: 

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, один умер

В Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе

Число отравившихся шаурмой и курицей гриль на севере Москвы превысило 40

 

 

#роспотребнадзор
#инфекция
#школы
#питание
#расследование
#отравление
Читайте нас в
В Кремле не стали комментировать арест командира армии ПВО-ПРО
Песков: Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом генерала Огиенко
07 сентября 2023, 13:50

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о ситуации с арестом по делу о взятке командира 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майора Константина Огиенко. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО особого назначения, которая занимается защитой Москвы от ударов с воздуха, генерал-майор Константин Огиенко арестован за крупную взятку. По предварительным данным следствия, 28 июня Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки размером 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». 

Сообщается, что Огиенко не признал свою вину и отказался давать показания. 

Читайте также:

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации

#всу
#расстрел
#пво
#кремль
#россия
#происшествие
#арест
#суд
Читайте нас в
ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для военной авиации
07 сентября 2023, 12:58

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России разгромила группу контрабандистов, которые поставляли в Европу запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Сообщается, что члены группы приобретали и ремонтировали в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, после чего продавали иностранным заказчикам, в том числе для нужд украинских войск. Сотрудниками ФСБ было изъято более ста изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов 59 тысяч евро.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники.

Напомним, ранее Верховный суд ДНР приговорил к 26 годам колонии строгого режима украинского солдата, который с напарником обстрелял 4 гражданских автомобиля в Мариуполе, где погибли трое мирных жителей. 

Читайте также:

Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе

В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву, Огиенко арестован за взятку

#суд
#евро
#дело
#уголовное дело
#фсб
#фура
#днр
#всу
#рф
#расстрел
#пво
Читайте нас в
Достижения.рф