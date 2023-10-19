MS: В Японии медведь растерзал пенсионерку

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В японском городе Тояма медведь растерзал пенсионерку, сообщает Mainichi Shimbun.
По информации СМИ, 17 октября в полицию обратился пожилой мужчина и заявил, что его жена пропала. Полиция прибыла на место происшествия, осмотрела придомовую территорию и вскоре обнаружила труп пенсионерки с рваной раной на голове.
Скорая помощь уже не смогла ничем помочь попавшей в лапы медведя женщине, она скончалась на месте от полученных травм.
Информация о том, что по улицам города бродит дикий зверь, появилась в СМИ за полчаса до убийства пенсионерки. Жителей призвали быть осторожными и, по возможности, не покидать дома.
Поймать медведя-убийцу до сих пор не удалось.
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Скорая помощь уже не смогла ничем помочь попавшей в лапы медведя женщине, она скончалась на месте от полученных травм.
Поймать медведя-убийцу до сих пор не удалось.
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Евгения Парфентьева