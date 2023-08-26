«Мтавари архи»: В Грузии на отдыхе утонул россиянин

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30-летний гражданин РФ утонул в районе черноморского курортного поселка Капровани, расположенного в грузинском крае Гурия. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи»
««Мужчина около 30 лет утонул в море в Капровани. Известно, что он является гражданином РФ. <...> сегодня его тело нашли спасатели. На данный момент дальнейшие подробности неизвестны», — рассказали журналисты в эфире телеканала.Служба по управлению чрезвычайными ситуациями грузинского МВД пока никак не комментировала данную ситуацию.
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