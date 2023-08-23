Муфтий Дауд хазрат Мухутдинов осудил нападение мигранта на девушку в Нахабино

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Муфтий Духовного Собрания Мусульман Московской области Дауд хазрат Мухутдинов в беседе с «Радио 1» осудил поступок мигранта, напавшего на девушку в подмосковном Нахабино и назвал его действия антисоциальными и неправильными.
Он подчеркнул, что такие действия осуждают все религиозные структуры.
Он подчеркнул, что Ислам предписывает женщине покрывать определённые части тела одеждой, однако, если человек находится в другой культуре и является приверженцем другой религиозной системы, то за нарушения этих правил никто не может никого наказывать, бить и т.д.
Минувшим утром, 20-летний мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку в Нахабино. В какой-то момент, мужчина схватил её за руку и ударил по лицу после того, как девушка вырвалась он стал её преследовать. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице около года назад. На допросе мигрант заявил, что причиной его поступка стало то, что на девушке были короткие шорты.
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«Если этот человек, как пишут некоторые СМИ, болен шизофренией, то здесь мы имеем дело с больным, от которого, вне зависимости от его национальности и религиозной принадлежности можно ожидать любых антисоциальных действий. Если он здоров, то, в любом случае, такой поступок является антисоциальным и ненормальным. Такой поступок осуждают все, в том числе и религиозные структуры», — пояснил в беседе с «Радио 1» муфтий.
«Мы принимаем человека таким, какой он есть, с его культурой, его позицией и т.д.» — заключил Мухутдинов.
Минувшим утром, 20-летний мигрант напал на девушку, которая вышла на пробежку в Нахабино. В какой-то момент, мужчина схватил её за руку и ударил по лицу после того, как девушка вырвалась он стал её преследовать. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники полиции. Оказалось, что мужчина проходил лечение в психиатрической больнице около года назад. На допросе мигрант заявил, что причиной его поступка стало то, что на девушке были короткие шорты.
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Мелисса Тимофеева