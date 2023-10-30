Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию

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Первый заместитель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в воскресенье назвал неправильным и несправедливым перенос событий, происходящих на Ближнем Востоке, на многонациональную и многоконфессиональную Россию, передает РИА Новости.
По его словам, военные конфликты в любой части мира вызывают отклик и реакцию среди верующих. Особенно это относится к региону Ближнего Востока. Вне зависимости от развития событий в этой части мира, считается ошибкой и несправедливостью переносить аналогичные события на многонациональную и многоконфессиональную Россию, считает муфтий Мухетдинов.
Муфтий подчеркнул, что мусульмане должны руководствоваться здравым смыслом и принципами своей религии и её нормами. Он также напомнил о важности соблюдения моральных и религиозных принципов, цитируя при этом слова из Священного Корана о том, что Бог поддерживает тех, кто помогает Ему, и что важно избегать несправедливости, коллективных наказаний и проявления расизма и высокомерия, таких как антисемитизм.
Таким образом, муфтий Мухетдинов подчеркнул различие между событиями на Ближнем Востоке и событиями в России, а также важность соблюдения принципов справедливости и мира в обществе.
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Муфтий подчеркнул, что мусульмане должны руководствоваться здравым смыслом и принципами своей религии и её нормами. Он также напомнил о важности соблюдения моральных и религиозных принципов, цитируя при этом слова из Священного Корана о том, что Бог поддерживает тех, кто помогает Ему, и что важно избегать несправедливости, коллективных наказаний и проявления расизма и высокомерия, таких как антисемитизм.
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Артем Кузьмин