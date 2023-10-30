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Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию

Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
30 октября 2023, 00:50
Фото: iStock/RasselOK

Фото: iStock/RasselOK

Первый заместитель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в воскресенье назвал неправильным и несправедливым перенос событий, происходящих на Ближнем Востоке, на многонациональную и многоконфессиональную Россию, передает РИА Новости.
По его словам, военные конфликты в любой части мира вызывают отклик и реакцию среди верующих. Особенно это относится к региону Ближнего Востока. Вне зависимости от развития событий в этой части мира, считается ошибкой и несправедливостью переносить аналогичные события на многонациональную и многоконфессиональную Россию, считает муфтий Мухетдинов.

Муфтий подчеркнул, что мусульмане должны руководствоваться здравым смыслом и принципами своей религии и её нормами. Он также напомнил о важности соблюдения моральных и религиозных принципов, цитируя при этом слова из Священного Корана о том, что Бог поддерживает тех, кто помогает Ему, и что важно избегать несправедливости, коллективных наказаний и проявления расизма и высокомерия, таких как антисемитизм.


Таким образом, муфтий Мухетдинов подчеркнул различие между событиями на Ближнем Востоке и событиями в России, а также важность соблюдения принципов справедливости и мира в обществе.

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#мусульмане
#военные
#муфтий
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В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
РИА Новости: В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
30 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/Stock Dealer

В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога. Граждан попросили срочно освободить помещение, пишет РИА Новости.
В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса  из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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#происшествия
#дагестан
#аэропорт
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Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России
Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России и Кавказа
30 октября 2023, 00:43

Фото: iStock/e-crow

Российский еврейский конгресс (РЕК) охарактеризовал произошедшие события в аэропорту Махачкалы как необычные как для Северного Кавказа, так и для России в целом, передает РИА Новости.
Представители конгресса подчеркнули, что такие инциденты несомненно представляют опасность, так как они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, и могут иметь непредсказуемые трагические последствия.

РЕК также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с государственными органами и выразил надежду на принятие решительных мер для нормализации ситуации и минимизации последствий произошедшего инцидента. По информации представителей конгресса, уже были предприняты соответствующие меры.

Кроме того, РЕК выразил признательность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в настоящее время работают над разрешением сложившейся ситуации.

Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. В ответ на это Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, и эти меры будут действовать до нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром был освобожден от несанкционированных посягательств.

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#закрытие
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#жители
#меры
#опасность
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Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом
Глава Дагестана Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом
30 октября 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале крайнее недовольство беспорядками, произошедшими в аэропорту Махачкалы. Он назвал их явным нарушением закона, и заверил, что правоохранительные органы непременно проведут соответствующее расследование.
«Действия людей, собравшихся сегодня в аэропорту Махачкалы, представляют собой грубое нарушение закона!... Все жители Дагестана разделяют скорбь по поводу бедствий, которые переживают жертвы негуманных действий и политических конфликтов и молятся о мире в Палестине. Однако события, произошедшие в нашем аэропорту, вызывают негодование и, безусловно, будут подвергнуты соответствующей проверке со стороны правоохранительных органов! Это будет сделано!» - заявил Меликов.
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В Москве на МСД случилась авария с пожаром
Дептанс: В Москве на МСД произошла авария с пожаром
30 октября 2023, 00:23

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Москве на МСД произошла авария с последующим возгоранием. В автомобиль «Лада», остановившейся на второй полосе, въехала иномарка, сообщает столичный Дептранс в Телеграм-канале.
После столкновения одна из машин вспыхнула. Причины возгорания в настоящее время неизвестны.

«Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в публикации.

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Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям
Омбудсмен Дагестана Алиев призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям
29 октября 2023, 23:59

Фото: dagombu.ru

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев в свете событий, происходящих в аэропорту Махачкалы, призвал жителей республики сохранять спокойствие и не давать себя втянуть в незаконные действия.
«Уважаемые земляки, мы все видим, что происходит прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Важно помнить, что мы обязаны соблюдать закон. Не допускайте того, чтобы подстрекатели манипулировали ваши эмоциями и побуждали к незаконным действиям...», - написал он в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что такие действия могут нанести вред невинным людям.

«Будьте бдительны. Не подвергайте себя опасности и не наносите ущерб окружающим», — подчеркнул он.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива, предположительно, в поисках прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, меры будут действовать до нормализации обстановки. Было начато уголовное расследование по факту массовых беспорядков, и прокуратура Дагестана взяла его под контроль. В добавок, правительство региона сообщило о создании оперативного штаба из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, который возглавил глава республики Сергей Меликов, и в ближайшее время будет проведено экстренное заседание.

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#telegram
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Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале
Власти Дагестана создали оперативный штаб по ситуации в аэропорту Махачкалы
29 октября 2023, 23:19

Фото: glava.e-dag.ru

В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы был сформирован оперативный штаб в республике Дагестан под руководством главы региона Сергея Меликова, сообщили на сайте правительства региона.
В ближайшее время планируется провести экстренное заседание оперативного штаба, в рамках которого глава Дагестана Сергей Меликов определит задачи и план действий для участников штаба.

В заседании примут участие высшие представители органов власти, муниципальных учреждений и правоохранительных органов региона.ъ

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#план
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Аэродром в Махачкале освободили от несанкционированно проникших людей
Росавиация: аэродром Махачкалы освободили от несанкционированно проникший людей
29 октября 2023, 23:06

Фото: istockphoto/aapsky

Аэродром Махачкалы был очищен от нелегальных посягательств, передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Важно отметить, что взлетное поле закрыто для приема воздушных судов с 29 октября, начиная с 21:40 мск, и планируется быть закрытым до 06 ноября, включительно.

В воскресенье вечером после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, толпа людей проникла на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы.

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В ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, среди них дети
СК: В Волновахе ДНР нашли застреленной семью из девяти человек, среди них дети
29 октября 2023, 22:47

Фото: iStock/blinow61

В Волновахе Донецкой Народной Республике обнаружена застреленная семья из девяти человек, среди них двое детей. Об этом сообщает в Телеграм-канале СК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной.

По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.

Ранее Телеграм-канал Baza сообщал, что у жителей ночью случился конфликт с неизвестными людьми в форме.

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СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
29 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/Akintevs

Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает РИА «Дагестан».
Сообщается, что за совершенные преступления митингующим грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев. Сотрудники полиции начали глушить связь в районе аэропорта под Махачкалой, чтобы толпа не могла координировать дальнейшие действия.

Росавиация заявила о временном закрытии аэропорта в Махачкале на вылет и прилет «в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта». Меры будут действовать до нормализации ситуации. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
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Достижения.рф