Мумию пенсионерки нашли в квартире на юге Москвы

Фото: iStock/nito100
Полиция обнаружила мумифицированный труп пенсионерки в квартире на юге Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
Мумию 79-летней женщины нашли в квартире на Бирюлевской улице вечером 15 августа.
Труп пенсионерки отправили судмедэкспертам для установления точной причины смерти.
Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.
Ранее в российской столице нашли мумию женщины, которая скончалась полтора года назад. По информации источника, жуткая находка была обнаружена случайно накануне, 5 апреля. Жильцы дома, расположенного на Голубинской улице, обнаружили, что их «заливают» сверху.
Читайте также:
Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
МВД: В Краснодарском крае следователь, находясь в отпуске, спас тонущую в бассейне девочку
Повара, которого подозревают в избиении сотрудницы кафе на Камчатке, задержала полиция
«Прибывшие эксперты предположили, что давность наступления смерти составляет 6-8 месяцев», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.
Ранее в российской столице нашли мумию женщины, которая скончалась полтора года назад. По информации источника, жуткая находка была обнаружена случайно накануне, 5 апреля. Жильцы дома, расположенного на Голубинской улице, обнаружили, что их «заливают» сверху.
Читайте также:
Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
МВД: В Краснодарском крае следователь, находясь в отпуске, спас тонущую в бассейне девочку
Повара, которого подозревают в избиении сотрудницы кафе на Камчатке, задержала полиция
Евгения Парфентьева