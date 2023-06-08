Мусоровоз насмерть переехал жителя Москвы

Фото: Фотобанк Московской области
На юго-востоке Москвы мусоровоз насмерть переехал пешехода
Вблизи ЖК «Люблинский парк» мусоровоз насмерть переехал пешехода, сообщает «Что там в Москве?».
Кадры инцидента на юго-востоке столицы попали на камеру пользователей социальных сетей, где видно, как мужчина попал под колёса автомобиля.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе в многоэтажке взорвался газ. В городе в десятиэтажном доме взорвался газ. В здании выбитыми оказались два оконные рамы. Никто из жителей не пострадал.
По предварительной информации МЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на десятом этаже. На месте происшествия работали три пожарных расчёта.
Кроме того, сколько россиян погибло из-за травм в угольных шахтах. Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук сообщил во время заседания рабочей группы Минэнерго, что с января по май 2023 года 15 человек погибли на угольных шахтах и разрезах.
Кадры инцидента на юго-востоке столицы попали на камеру пользователей социальных сетей, где видно, как мужчина попал под колёса автомобиля.
По предварительной информации МЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на десятом этаже. На месте происшествия работали три пожарных расчёта.
Кроме того, сколько россиян погибло из-за травм в угольных шахтах. Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук сообщил во время заседания рабочей группы Минэнерго, что с января по май 2023 года 15 человек погибли на угольных шахтах и разрезах.
Андрей Гаврилов