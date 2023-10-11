Музей транспорта Москвы: В аварию на «Печатниках» попала не наша «Яуза»

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PR-директор музея транспорта Москвы Дарья Хасанова сообщила, что попавшая сегодня в аварию на станции метро «Печатники» поезд «Яуза» не является их экспонатом.
«Это не наш экспонат. Наш экспонат сейчас находится на последней стадии реставрации, он стоит в ВРК «Выхино». Это Яуза, которая будет представлена у нас на подземном уровне экспозиции. Это точно не музейный экспонат, по крайней мере не Музея транспорта Москвы», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Хасанова.
Ранее сообщалось, что причиной столкновения поездов в московском метрополитене стало неверно принятое машинистом второго состава решение. Так, машинист состава, который столкнулся со стоящим на станции «Печатники» поездом, неправильно поступил при решении об отключении вручную системы регулирования скорости поезда, следующего без пассажиров.
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Мелисса Тимофеева