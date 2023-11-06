Муж утонувшей в Неве женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме

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Муж утонувшей в Санкт-Петербурге в Неве беременной женщины уже около полутора лет сидит в тюрьме в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мужчину приговорили к 12-13 годам за производство или сбыт наркотических веществ. Как стало известно, погибшая женщина ездила к нему на свидание несколько месяцев назад.
Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП. Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.
Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел.
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Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП. Женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.
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Екатерина Коршунова