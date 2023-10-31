Челябинец заявил в полицию на жену за то, что она совратила у них дома школьника

Фото: istock / Tatiana Maramygina
В Челябинской области 26-летняя учительница совратила 15-летнего школьника.
Как сообщает телеграм-канал Baza, об этом полиции сообщил ее собственный муж, он утверждает что супруга в мае привела школьника и по обоюдному согласию вступила с ним в интимную близость.
Правоохранители проверили заявление мужчины и подтвердили его обвинения. 26 октября на женщину завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Сообщается, что преподавателя не отстранили от занятий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае ищут педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах маньяка. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Правоохранители проверили заявление мужчины и подтвердили его обвинения. 26 октября на женщину завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Хабаровском крае ищут педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже. На данный момент известно о двух жертвах маньяка. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак