Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в Балашихе

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Мужа подозревают в убийстве жены гантелей для фитнеса в подмосковной Балашихе. Мужчина скрылся с места преступления. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что тело 44-летней женщины в двухкомнатной квартире семьи обнаружили родственники. У пострадавшей была травма головы, а рядом с кроватью лежала окровавленная гантель, вес которой составлял 5 килограмм.
По информации SHOT, в момент обнаружения тела, супруга погибшей дома не оказалось. Судмедэксперты констатировали, что смерть женщины наступила около 10 часов назад.
Сообщается, что преступника задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ранее в австралийском городе Кенвик женщина загорелась, пытаясь закурить сигарету. Женщину экстренно госпитализировали. Сперва ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, однако, вскоре, она все же скончалась от полученных травм.
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По информации SHOT, в момент обнаружения тела, супруга погибшей дома не оказалось. Судмедэксперты констатировали, что смерть женщины наступила около 10 часов назад.
Ранее в австралийском городе Кенвик женщина загорелась, пытаясь закурить сигарету. Женщину экстренно госпитализировали. Сперва ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, однако, вскоре, она все же скончалась от полученных травм.
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Екатерина Коршунова