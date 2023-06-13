Фото: istockphoto.com / Dzurag
Мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону
В Тюмени мужчина избил пожилую женщину в лифте многоэтажки, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что происшествие произошло в многоэтажном жилом доме на улице Муравленко в Тюмени. В сеть попали кадры, на которых видно, как в лифте мужчина бьёт по лицу пожилую женщину, а после вышвыривает её в коридор. Всё это происходило на глазах у ребёнка.
Женина обратилась в больницу за медицинской помощью, но местные жители встали на сторону правонарушителя. По их словам, ранее они писали заявление на эту бабушку в полицию, потому что на протяжении долгого времени она целыми днями каталась на лифте и пыталась «вербовать людей в секту», в том числе и детей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в многоэтажном жилом доме на улице Муравленко в Тюмени. В сеть попали кадры, на которых видно, как в лифте мужчина бьёт по лицу пожилую женщину, а после вышвыривает её в коридор. Всё это происходило на глазах у ребёнка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная