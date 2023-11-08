Мужчина изнасиловал туристку в ночном клубе в Европе и пошел под суд

Фото: iStock/gorodenkoff
Мужчина, обвиняемый в изнасиловании британской туристки на курорте в Европе, предстал перед судом спустя год после инцидента.
Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, происшествие имело место на побережье Коста-Бланка в Испании, куда приехала отдыхать пострадавшая вместе с семьей. Она посетила ночной клуб в компании своей подруги и познакомилась там с двумя молодыми мужчинами.
В какой-то момент девушка осталась наедине с одним из новых знакомых и стала жертвой сексуальной агрессии. Далее она доложила полиции о произошедшем и вернулась в Великобританию.
Первичное расследование было затруднено отсутствием доказательств, за исключением фотографии друга обвиняемого. Однако именно эта фотография помогла правоохранительным органам выявить личность нападавшего через год после события.
Читайте также:
Ранее осужденный за убийство «вагнеровец» похитил и изнасиловал знакомую
Суд вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми
Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве
В какой-то момент девушка осталась наедине с одним из новых знакомых и стала жертвой сексуальной агрессии. Далее она доложила полиции о произошедшем и вернулась в Великобританию.
Читайте также:
Ранее осужденный за убийство «вагнеровец» похитил и изнасиловал знакомую
Суд вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми
Иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве
Артем Кузьмин