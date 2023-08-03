Мужчина, который бросил гранату в автомобиль, пытался угнать его

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Мужчина, бросивший гранату в машину, совершил попытку ее угона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации очевидцев, сначала мужчина подошел к водителю «Ягуара» и потребовал открыть дверь. Когда тот отказался это делать, злоумышленник достал пистолет. После этого водитель иномарки вышел из машины.
Преступник сел в машину и совершил попытку ее завести. Отмечается, что сделать это у мужчины не вышло, после чего он вышел из машины и бросил внутрь салона гранату.
Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
На данный момент в Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции. По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной.
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Преступник сел в машину и совершил попытку ее завести. Отмечается, что сделать это у мужчины не вышло, после чего он вышел из машины и бросил внутрь салона гранату.
На данный момент в Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции. По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной.
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Екатерина Коршунова