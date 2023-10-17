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Мужчина лёг на проезжую часть посреди Нового Арбата в Москве

По мужчине, который лёг посреди Нового Арбата, проехалось авто с мигалкой
17 октября 2023, 20:35
Фото: iStock/coffeekai

Фото: iStock/coffeekai

Мужчина улёгся на проезжую часть посреди Нового Арбата в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Каким образом мужчина оказался лежащим посреди такой широкой улицы, как Новый Арбат, - пока остается неизвестным. Однако, судя по его шаткой походке, он находился в нетрезвом состоянии.

Он упал и продолжил лежать на разделительной полосе.


Спустя какое-то время, прямо по нему проехался автомобиль с мигалкой, который, вероятно, просто не заметил человека на дороге.

На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе и скорая помощь. Состояние пострадавшего уточняется.

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#москва
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#скорая помощь
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Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе
WAFA: Аббас объявил траур по жертвам израильского удара по больнице в Газе
17 октября 2023, 21:39

Фото: iStock/Jack Holliday

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA.
Ранее представитель местного Минздрава сообщил о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#человек
#министр
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Экс-сотрудника МВД оштрафовали за срубленную в Подмосковье сосну и уничтожили его топор
17 октября 2023, 21:17

Фото: Комлесхоз МО

Жителя Подмосковья, незаконно срубившего в подмосковном лесу сосну, оштрафовали на 55 тыс рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Полицейские из Ногинска сообщили в лесничество о рубке дерева на территории лесного фонда. Специалисты Ногинского лесничества установили, что санитарно-оздоровительные мероприятия на этом участке не назначались, разрешение на рубку деревьев никому не выдавалось», – говорится в сообщении.
 
Факт правонарушения подтвердился на месте. Оказалось, что в канун Рождества в лесу была срублена сосна диаметром 24 см. Ущерб лесному фонду лесничие оценили в 45 тыс рублей. Было возбуждено уголовное дело.
 
Полицейские установили виновника нарушения и привлекли к уголовной ответственности. Нарушитель, бывший сотрудник МВД России, признал вину до приговора и добровольно возместил материальный ущерб.
 
Однако в августе суд оштрафовал нарушителя ещё на 10 тыс рублей. Топор, которым было совершено преступление, по решению суда уничтожен.
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#дерево
#суд
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#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
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Мужчина, по которому проехались два авто с мигалкой на Новом Арбате, скончался
17 октября 2023, 20:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчина, попавший под колёса авто на Новом Арбате, скончался, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, на видео с камер наблюдений видно, что мужчина улёгся на разделительную полосу прямо посреди Нового Арбата в Москве. 

Каким образом мужчина оказался лежащим посреди такой широкой улицы, как Новый Арбат, - пока остается неизвестным. Однако, судя по его шаткой походке, он находился в нетрезвом состоянии.

​Позже стало известно, что по нему проехалось не одно, а сразу два автомобиля с мигалками. 

Как отметили в Mash, шансов выжить у мужчины практически не было, от полученных травм он скончался на месте происшествия. 

Причины страшного ДТП устанавливаются.

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#москва
#дтп
#погибший
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В Газе сообщили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице
Минздрав Газы: при израильском ударе по больнице погибли более 500 человек
17 октября 2023, 20:35

Фото: iStock/jorgeantonio

Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя местного Минздрава.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги прозвучали над Тель-Авивом. Сигнал воздушной тревоги сработал около восьми часов вечера, после чего были слышны звуки разрывов от работы системы противовоздушной обороны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#министр
#погибшие
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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, сработала система ПВО
17 октября 2023, 20:27

Фото: iStock/Photoboyko

Сирены воздушной тревоги прозвучали над Тель-Авивом. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что сигнал воздушной тревоги сработал около восьми часов вечера, после чего были слышны звуки разрывов от работы системы противовоздушной обороны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#сми
#министр
#египет
#саммит
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Два СВУ обезвредили на электроподстанции в Курской области
17 октября 2023, 20:14

Фото: iStock/aerogondo

Два СВУ обезвредили на электроподстанции в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, самодельные взрывные устройства обнаружили 17 октября около 17 часов вечера.

СВУ обезвредили и изъяли сотрудники Росгвардии. При этом, кто и зачем заложил взрывчатку на электроподстанцию - пока неизвестно. 

Отмечается, что жертв и разрушений на месте происшествия нет. 

Напомним, неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое.

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#росгвардия
#взрывчатка
#станция
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Британские туристы застряли на Тенерифе, когда один из них испражнился на борту самолета
DM: Пассажир EasyJet испражнился на пол самолета и сорвал рейс в Лондон
17 октября 2023, 19:44

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Британской авиакомпании EasyJet пришлось отменить рейс в Лондон, потому что один из туристов «сходил по-большому» прямо на пол в туалете самолета. 

Туристы готовились с крупнейшего из Канарских островов Тенерифе. На видео, опубликованном в сети, видно, что по всему салону самолета разбросана туалетная бумага, среди которой мечется пилот, объясняя взволнованным пассажирам, что рейс придется отложить. 

Пассажиров, снятых с отмененного рейса, обещали разместить в отеле, однако, места для всех не нашлось. В результате «внештатной ситуации» море негатива получила британская EasyJet.

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#туристы
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#великобритания
#остров
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В Петербурге задержали еще пятерых подозреваемых в нападениях на пешеходов
17 октября 2023, 19:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция Санкт-Петербурга задержала еще пятерых молодых людей, подозреваемых в нападениях на случайных прохожих, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что все задержанные - это молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. При этом, четверо из них - граждане Азербайджана.

По информации следствия, все они принимали участие в съемке роликов для блога «Жизнь бродяги», в котором избивали и издевались над случайными прохожими. 

Отмечается, что всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Главный их них - 18-летний администратор блога, все еще разыскивается. 

Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#санкт-петербург
#полиция
#избиение
#задержание
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В Перми муж перерезал горло жене из-за золота
17 октября 2023, 19:11

Фото: istockphoto/vasantytf

Россиянка заподозрила 40-летнего мужа в краже золотых украшений
«КП» пишет, что женщина предъявила претензию супругу, а тот не стал отпираться и рассказал, что отнес ценности в ломбард. Женщина устала от выходок мужа и решила развестись.
 
«Сказала, что мне все это надоело, что будут подавать на развод, потребовала, чтобы он ушел из дома. Тут он и схватил нож со стола», — вспоминает женщина.
Дочери пострадавшей позвонили старшей сестре женщины. Она вызвала бригаду скорой помощи. Многодетную мать госпитализировали в реанимацию. Хирурги буквально пришивали ей голову. По признанию россиянки, муж её бил, а однажды он сломал ей руку.
 
«Все терпела, потому что как же дочки будут расти без отца? Даже от родных скрывала, что живем недружно», — говорит женщина.
Мужчина помещен в СИЗО.

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#семья
#супруги
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