Мужчина лёг на проезжую часть посреди Нового Арбата в Москве

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Мужчина улёгся на проезжую часть посреди Нового Арбата в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Каким образом мужчина оказался лежащим посреди такой широкой улицы, как Новый Арбат, - пока остается неизвестным. Однако, судя по его шаткой походке, он находился в нетрезвом состоянии.
Он упал и продолжил лежать на разделительной полосе.
Спустя какое-то время, прямо по нему проехался автомобиль с мигалкой, который, вероятно, просто не заметил человека на дороге.
На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе и скорая помощь. Состояние пострадавшего уточняется.
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Он упал и продолжил лежать на разделительной полосе.
На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе и скорая помощь. Состояние пострадавшего уточняется.
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Евгения Парфентьева