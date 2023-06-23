Мужчина напал с ножом на отловщиков собак, которые забрали его питомца в Улан-Удэ

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Уточняется, что инцидент произошёл в пятницу, 23 июня, в Октябрьском районе города. Там работали сотрудники службы «Ананда», которые заметили большую дворнягу на улице и поймали её. Как выяснилось позже, собака была на самовыгуле. Освободить питомца выбежал раъярённый владелец с ножом. Он накричал на отловщиков и побил их, а после разрезал сетку и выпустил пса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве мощный питбуль загрыз той-терьера и покалечил его пожилую хозяйку.