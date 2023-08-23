Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в Нахабино пока еще не задержан

Фото: iStock/Oleg Elkov
Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в подмосковном Нахабино пока еще не задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
На данный момент его ищут сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что после того, как преступник совершил нападение, то сразу же скрылся во дворах.
Напомним, мигрант ударил девушку из-за коротких шортов. Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Мигрант схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.
Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
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Напомним, мигрант ударил девушку из-за коротких шортов. Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Мигрант схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.
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Екатерина Коршунова