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Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в Нахабино пока еще не задержан

23 августа 2023, 12:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Мужчина, напавший на девушку во время ее пробежки в подмосковном Нахабино пока еще не задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
На данный момент его ищут сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что после того, как преступник совершил нападение, то сразу же скрылся во дворах.

Напомним, мигрант ударил девушку из-за коротких шортов. Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский». Мигрант схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.


Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.

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#сотрудники
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В Балашихе женщина на иномарке влетела в торговый центр «Вертикаль»
23 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/Anton Novikov

Автомобиль врезался в здание ТЦ «Вертикаль» в Балашихе.
За рулём Hyundai находилась 59-летняя женщина. По данным Shot, она перепутала педали газа и тормоза. Женщина незначительно травмировалась. Никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы.

Ранее в Москве на Веневской улице пьяный водитель без прав на каршеринге сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.

Ребенок с мамой пытались перейти дорогу, когда автомобиль на большой скорости наехал на мальчика, который шел впереди матери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре. На публикуемом прокуратурой видео видно, как мальчик начинает переходить дорогу, в то время как его мать остается позади.

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#балашиха
#дтп
#торговый центр
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В Воронежской области нашли трупы мужчины и его 19-летнего сына
23 августа 2023, 12:13

Фото: iStock/Aroma photography

Тела двух мужчин обнаружены в канализационном отсеке на плотине пруда Орошаемый в селе Чулок.
Тела были обнаружены 22 августа. На трупах 47-летнего отца и его 19-летнего сына не оказалось следов насилия.

РЕН ТВ пишет, что, по предварительной версии, мужчины отравились газом, который скопился в канализации. На том участке была неисправна вентиляция.
 
Трупы отправлены на экспертизу. Что погибшие делали в канализационном отсеке, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.

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#труп
#канализация
#чп
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В подмосковном Нахабино мигрант ударил девушку из-за коротких шортов
23 августа 2023, 12:00

Фото: istockphoto/Maria Levkina

Девушка совершала утреннюю пробежку по парку недалеко от ЖК «Красногорский».
Baza пишет, что внешний вид спортсменки смутил молодого человека в чёрной одежде. Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил ей по лицу.
Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного мужчину попытался вразумить прохожий, но мужчина не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.
 
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В ​деле теперь будут разбираться правоохранители. 

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#подмосковье
#мигрант
#спорт
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В Санкт-Петербурге умер мальчик с инвалидностью, которого нашли в озере без сознания
23 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Петербурге умер 12-летний ребёнок с инвалидностью, которого оставили без присмотра на берегу озера.
РЕН ТВ пишет, что 43-летняя женщина вместе с сожителем и сыном отправилась к Солдатскому озеру. Потом мать отлучилась и оставила мальчика с ДЦП под присмотром «отчима». Мужчина уснул, а мальчик направился к берегу. Когда отчим проснулся, ребёнок уже лежал без сознания в воде вниз лицом.
 
Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. На следующий день он скончался в больнице. Медикам не удалось его спасти. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Матери мальчика предъявили обвинение.

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#санкт-петербург
#дети
#чп
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У ранее судимого жителя Королёва нашли целый арсенал оружия и патронов
23 августа 2023, 11:40

Фото: ГУ МВД РФ по МО

В гараже и багажнике автомобиля ранее судимого жителя Королёва обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, ружья и гранаты. Об этом рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее судимого за кражу 53-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, задержали сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ. 
 
При обыске в гаражном боксе и багажнике его машины полицейские обнаружили и изъяли 10 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, автоматами, охотничьим карабином, помповым ружьём, обрезами винтовки, а также более 6 тыс патронов и восемь гранат. 
 
Подмосковные эксперты пришли к выводу, что часть патронов изготовлена промышленным способом. Проводится экспертиза остальных предметов.
 
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Подозреваемый арестован.  

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#мвд московской области
#татьяна петрова
#оружие
#криминал
#московская область
#подмосковье
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В Нью-Джерси тысячи жителей остались без света из-за рыбы
23 августа 2023, 11:22

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В одном из поселений Мидлсекса в американском штате Нью-Джерси люди на несколько часов остались без электроэнергии.
Theguardian.com сообщает, что сотрудники коммунальной компании выяснили, почему пропало электричество. Оказалось, что причиной отключения света стала рыба, которая упала на транспондер линии электропередач.
 
На рыбе остались следу когтей. Возможно, её поймала хищная птица скопа, но уронила, когда пролетала над транспондером.

Ранее в Дагестане отключили электричество из-за нехватки денег. Перебои с подачей электричества в Дагестане возникли из-за недостаточного финансирования. Более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы. Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.

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#электричество
#свет
#сша
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В Тульской области задержан мужчина, который убил жену в центре Москвы
23 августа 2023, 11:12

Фото: iStock/Thomasaf

Убийство произошло 11 августа в квартире на улице Лесной.
СК РФ сообщает, что между супругами произошёл конфликт. Мужчина в присутствии несовершеннолетней дочери изрезал женщину ножом. После этого сбежал, а его жена на следующий день скончалась в больнице.

Поймать преступника удалось только сейчас. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый признал вину.

Ранее на Урале следователи раскрыли убийство, которое произошло 11 лет назад. 

25 августа 2013 года недалеко от трассы Красноуфимск — Симинчи дорожные рабочие обнаружили человеческие останки, закопанные в грунт. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшим в мае 2012 года 18-летней Ольге Худяковой и 19-летней Анастасии Вальневой. В то время следственные действия не увенчались успехом. Не было ни улик, ни свидетелей.

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#москва
#убийство
#супруги
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В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю девочку
23 августа 2023, 11:02

Фото: iStock/juriskraulis

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада изнасиловал 13-летнюю родственницу своих соседей.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что в 2022 году мать и дочь из Черкесска гостили у родственников в Хабезе. Женщина уходила работать, а девочка отправлялась играть к соседу в карты. Мужчина работал завхозом в детском саду.

По словам девочки, мужчина уверял, что не причинит ей никакого вреда. В один из дней он завёл её к себе в сарай и изнасиловал.

Сообщается, что злоумышленник женат и до этого момента в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

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#детский сад
#дети
#изнасилование
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Волгоградский суд признал геноцидом действия нацистов под Сталинградом
Суд в Волгограде признал действия нацистов пол Сталинградом геноцидом советского народа
23 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/NaumB

Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, сообщает «РИА Новости».
С 1 августа 2023 года в Волгоградском суде слушается заявление прокуратуры о признании геноцидом действия нацистов под Сталинградом во время Великой Отечественной войны. 

В результате, суд удовлетворил заявление прокуратуры Волгоградской области.

«Символично, что суд вынес решение 23 августа, в годовщину начала бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях», - прокомментировала ситуацию глава организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова.

Напомним, в ходе блокады Сталинграда погибли 350 тысяч человек.

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#великая отечественная война
#суд
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