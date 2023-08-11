Мужчина несколько дней насиловал и избивал сожительницу за тату в честь ее бывшего

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В Сочи молодая пара поссорилась из-за татуировки, в результате чего мужчина несколько дней насиловал и избивал свою девушку, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, 32-летний житель Нижнего Новгорода вместе со своей 19-летний девушкой приехал в Сочи на отдых. В один из дней пара, в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась. Причиной тому стала татуировка девушки, которую она набила в честь своего бывшего молодого человека. Мужчина приказал ей свести ее, однако, она отказалась.
В результате ссоры, мужчина отобрал у сожительницы телефон и начал пинать ее ногами. Избиения продолжились и на следующий день. Когда пара вернулась с экскурсии, мужчина вдруг снова вышел из себя, бросил ее на кровать и начал насиловать, попутно нанося ей удары по лицу. Девушке удалось позвонить родителям, которые попытались успокоить мужчину, но он не стал их слушать.
На место происшествия был вызван наряд полиции.
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В результате ссоры, мужчина отобрал у сожительницы телефон и начал пинать ее ногами. Избиения продолжились и на следующий день. Когда пара вернулась с экскурсии, мужчина вдруг снова вышел из себя, бросил ее на кровать и начал насиловать, попутно нанося ей удары по лицу. Девушке удалось позвонить родителям, которые попытались успокоить мужчину, но он не стал их слушать.
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Евгения Парфентьева