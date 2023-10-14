Мужчина облил девушку кипятком в московском метро

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В московском метрополитене мужчина плеснул горячий чай в девушку и сбежал. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент случился на станции «Царицыно». Злоумышленник заказал в мини-кафе чай. Бариста принесла ему напиток, однако мужчина взял стакан с кипятком и вылил на девушку.
Отмечается, что пострадавшей потребовалась помощь врачей. 49-летнего преступника удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.
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Отмечается, что пострадавшей потребовалась помощь врачей. 49-летнего преступника удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова