Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Подмосковье

Фото: iStock/nixki
В Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.
Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в направлении оппонента из «предмета, имеющего конструктивное сходство с травматическим оружием». После инцидента стрелок скрылся с места преступления, а раненого доставили в больницу.
Читайте также:
Три женщины в Москве пойдут под суд за продажу младенца
Пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в центре Таганрога
Голая американка устроила стрельбу посреди города
Артем Кузьмин