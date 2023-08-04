Мужчина перерезал горло одинокой матери, которая его отвергла

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В Воронеже ведут поиски человека, который перерезал горло молодой девушке в подъезде, сообщает Telegram-канал «Воронеж VRN».
По словам соседей, 2 августа убитая возвращалась домой с работы. Преступник подкараулил ее в подъезде, перерезал горло и скрылся. У 28-летней девушки осталась восьмилетняя дочь.
В СК по Воронежской области подозревают в убийстве молодой матери 24-летнего мужчину, которого убитая отвергла.
По факту преступления СК возбудил уголовное дело, виновного разыскивают.
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Евгения Парфентьева