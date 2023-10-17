Мужчина, по которому проехались два авто с мигалкой на Новом Арбате, скончался

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Мужчина, попавший под колёса авто на Новом Арбате, скончался, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, на видео с камер наблюдений видно, что мужчина улёгся на разделительную полосу прямо посреди Нового Арбата в Москве.
Каким образом мужчина оказался лежащим посреди такой широкой улицы, как Новый Арбат, - пока остается неизвестным. Однако, судя по его шаткой походке, он находился в нетрезвом состоянии.
Позже стало известно, что по нему проехалось не одно, а сразу два автомобиля с мигалками.
Как отметили в Mash, шансов выжить у мужчины практически не было, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Причины страшного ДТП устанавливаются.
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Каким образом мужчина оказался лежащим посреди такой широкой улицы, как Новый Арбат, - пока остается неизвестным. Однако, судя по его шаткой походке, он находился в нетрезвом состоянии.
Как отметили в Mash, шансов выжить у мужчины практически не было, от полученных травм он скончался на месте происшествия.
Причины страшного ДТП устанавливаются.
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Евгения Парфентьева