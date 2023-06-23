Мужчина погиб при опрокидывании лодки с рыбаками на Камчатке

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Уточняется, что происшествие произошло в пятницу, 23 июня. В устье реки Опала во время работ на рыбоперерабатывающем заводе при постановке невода опрокинулась лодка, в которой находились десять работников. В результате один из них, 44-летний рыбак, погиб.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном городе Фрязино иностранец изнасиловал, ограбил и убил пожилую женщину, а в Зеленограде престарелый 68-летний мужчина надругался над одиннадцатилетнем школьником во время сеанса массажа.