Мужчина получил ожоги трети тела из-за взрыва освежителя воздуха в Петербурге

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60-летний житель Петербурга попал в больницу с ожогами трети тела из-за взорвавшегося освежителя воздуха. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Инцидент произошел в момент, когда мужчина ремонтировал баллон с освежителем воздуха, находясь рядом с газовой плитой. Сообщается, что пострадавший получил ожоги 36% тела.
На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. За его жизнь борются медики.
Ранее сообщалось о том, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Два человека погибли, три пострадали. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.
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На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. За его жизнь борются медики.
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Екатерина Коршунова