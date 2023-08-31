Мужчина попытался задушить незнакомого ребенка в Москве

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В столичном районе Чертаново на Херсонской улице мужчина занимался спортом и в какой-то момент напал на рядом играющего ребенка и попытался его задушить. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Порвал ребенку футболку, еле оттащили родители ребенка. Между подходами видимо ему не понравилось, что ребенок ногами наступил на скамейку, и начал душить и рвать футболку, потом частью майки начал тереть скамейку, как бы оттирая грязь», - рассказала очевидица происшествия.
Она также предположила, что мужчина может страдать неким психическим расстройством и помешан на чистоте.
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