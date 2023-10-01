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Мужчина попытался заживо сжечь любовницу в дачном доме в Ленобласти

01 октября 2023, 10:51
Фото: iStock/Kara Capaldo

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Ленинградской области мужчина поссорился с возлюбленной и попытался ее сжечь вместе с дачей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Отмечается, что инцидент произошел в СНТ «Березка». 57-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей 55-летней сожительницей в момент, когда между ними произошла ссора.

Сообщается, что в ходе перепалки мужчина закрыл снаружи входную дверь дома и поджег его. Однако местные жители задержали злоумышленника и предотвратили пожар. Женщина не пострадала.


Напомним, ранее Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой.

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Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре
01 октября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости

Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после совершенного теракта. Об этом сообщает телеканал AHaber.
В прямом эфире была показана работа саперов, которые осматривали машину, ранее использовавшуюся боевиками. Саперы достали несколько коробок с неизвестным содержимым и ликвидировали их.

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

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Мужчина попытался заживо сжечь любовницу в дачном доме в Ленобласти

#мвд
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#взрыв
#инцидент
#происшествия
#сотрудники
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В Ялте неизвестный мужчина забил битой семейную пару из Украины
01 октября 2023, 11:02

Фото: istock / Soumen Hazra

Мужчина пришёл к супругам домой, забил их битой и сбежал.
Baza пишет, что убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина.
 
Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал. Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.
 
На следующий день после убийства тревогу поднял один из знакомых семьи. Он начал беспокоиться, что супруги не выходят на связь, и обратился к правоохранителям.
 
Из-за чего возник конфликт, и кто является убийцей, пока неясно.  По предварительной версии, им может быть местный наёмный работник по имени Руслан. Его ищут.

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#убийство
#чп
#украина
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В Уфе мигранты избили сотрудников скорой помощи
01 октября 2023, 10:45

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Массовая драка мигрантов и сотрудников скорой помощи случилась в центре Уфы.
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что драка в Ленинском районе рядом со станцией скорой помощи началась во время конфликта из-за денежного долга.
 
Две компании повздорили в кафе на улице Аксакова. А потом отправились на улицу выяснять отношения. Несколько сотрудников станции скорой помощи принялись разнимать их, но в итоге сами оказались избитыми.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек. 

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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

#драка
#полиция
#чп
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Стали известны подробности взрыва в Анкаре
Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары с двумя нападавшими
01 октября 2023, 10:25

Фото: iStock/RamonCast

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
Сообщается, что из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место прибыли сотрудники президентской охраны.

Ранее сообщалось о том, что в Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом. В результате пожара пострадали три человека.

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В Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв на нефтепроводе

#мвд
#взрыв
#инцидент
#сотрудники
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В Анкаре произошёл взрыв рядом со зданием МВД
01 октября 2023, 10:14

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары.
На место прибыли сотрудники президентской охраны, сообщает телеканал CNN Turk.
 
«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Дороги вокруг были закрыты для движения», - сказано в сообщении телеканала.
По данным СМИ, во время взрыва ранило одного человека. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#турция
#взрыв
#чп
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Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге
01 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/mactrunk

В Санкт-Петербурге мужчина совратил семилетнего мальчика в помещении барбершопа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мать малыша обратилась в правоохранительные органы и сообщила об инциденте, который произошел на улице Федора Абрамова. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее сообщалось о том, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.

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#преступление
#женщина
#мать
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#маньяк
#изнасилование
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В Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину
01 октября 2023, 09:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали.
Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что драка случилась рядом с домом на Селькоровской улице. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.
 
«Не знаю, из-за чего был конфликт. В какой-то момент толпа (и парни, и девушки) начала пинать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — рассказывает очевидица ЧП,
Портал «Е1» пишет, что в УМВД Екатеринбурга рассказали, что на место драки выезжал полицейский наряд, но участников конфликта не нашли, с заявлениями о телесных повреждениях в полицию не обращались.

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#драка
#екатеринбург
#чп
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В Мытищах охранник яхт-клуба лишился 850 тысяч рублей в мобильной игре
01 октября 2023, 08:44

Фото: iStock/Chalabala

Пока мужчина решал задачки в викторине, ему предложили инвестировать на бирже.
SHOT пишет, что 56-летний Юрий находился на работе в яхт-клубе на улице Верхней в деревне Румянцево. Решал викторины в мобильной игре. Неожиданно появилось рекламное окошко с предложением заработать на бирже. Мужчина заинтересовался и перешёл по ссылке, оставив свои контакты. Охраннику тут же позвонил «сотрудник биржи Михаил» и рассказал все правила игры на бирже.
 
Юрий чётко следовал инструкциям и переводил деньги на созданную специально для него виртуальную карту. Когда на счету появились заветные нули, мужчина попытался вывести средства, но ему было отказано, так как необходимо было заплатить страховку в размере 2,7 тысячи долларов в течение 3 дней. В противном случае биржевой счёт заблокируют.
 
Денег у мужчины не осталось, оплатить он ничего не смог, а приложение стало недоступным. Пострадавший обратился в полицию. Ущерб оценивается в 850 тысяч рублей. Правоохранители начали проверку.

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#игры
#охрана
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NBC: Пять человек умерло после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в Иллинойсе
01 октября 2023, 04:27

Фото: iStock/Iam_Anupong

Пять человек погибло и ещё пятеро пострадало в после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в центральной части штата Иллинойс, сообщает американский телеканал NBC. Кроме того, при столкновении его с другими автомобилями произошла утечка примерно половины содержимого — около 15 тысяч литров аммиака.
«Офис коронера округа Эффингем подтвердил, что пять человек погибли, а еще пятеро были доставлены по воздуху в больницы. Полиция не уточнила, произошли ли смерти в результате крушения или утечки», — сказано в сообщении телеканала.

Число других пострадавших постепенно увеличивается, информация только начинает поступать.

Из-за утечки токсичного вещества из опасной зоны радиусом около полутора километров были эвакуированы почти 500 человек.

Причины аварии ещё уточняются, однако очевидцы сообщают, что грузовик съехал в канаву и перевернулся.

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