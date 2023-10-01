Мужчина попытался заживо сжечь любовницу в дачном доме в Ленобласти

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В Ленинградской области мужчина поссорился с возлюбленной и попытался ее сжечь вместе с дачей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Отмечается, что инцидент произошел в СНТ «Березка». 57-летний мужчина распивал алкогольные напитки вместе со своей 55-летней сожительницей в момент, когда между ними произошла ссора.
Сообщается, что в ходе перепалки мужчина закрыл снаружи входную дверь дома и поджег его. Однако местные жители задержали злоумышленника и предотвратили пожар. Женщина не пострадала.
Напомним, ранее Неизвестный зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области: 66-летний мужчина и 58-летняя женщина. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой.
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Сообщается, что в ходе перепалки мужчина закрыл снаружи входную дверь дома и поджег его. Однако местные жители задержали злоумышленника и предотвратили пожар. Женщина не пострадала.
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Екатерина Коршунова