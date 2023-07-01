Мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю москвичку в лесу

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Мужчина попытался изнасиловать 17-летнюю жительницу Москвы во время прогулки с собакой
Мужчина напал на 17-летнюю девушку в лесу и попытался изнасиловать, передает «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал «112». Преступник подошел к девушке во время того, как она гуляла с собакой.
Сообщается, что мужчина сказал девушке, что заблудился и хочет попасть в Люберцы. После этого он схватил девушку и попытался ее изнасиловать. Жертве удалось вырваться и убежать, однако преступник смог догнать ее и схватить. На помощь девушке пришла ее собака, которая кинулась на насильника.
Злоумышленник скрылся с места происшествия, его разыскивают сотрудники полиции.
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Сообщается, что мужчина сказал девушке, что заблудился и хочет попасть в Люберцы. После этого он схватил девушку и попытался ее изнасиловать. Жертве удалось вырваться и убежать, однако преступник смог догнать ее и схватить. На помощь девушке пришла ее собака, которая кинулась на насильника.
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Екатерина Коршунова