Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov
Мужчина приковал себя наручниками к главным воротам Букингемского дворца. Об этом пишет газета Daily Mail.
Отмечается, что полиция прибыла на место инцидента. На снимках, которые опубликованы в социальных сетях, видно, как мужчина приковал себя наручниками к главным воротам дворца, где собралось множество туристов.
Читайте также:
Житель Подмосковья приковал к себе подругу наручниками
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
Рабочего насмерть зажало лифтом в доме на юге Москвы
Читайте также:
В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
Рабочего насмерть зажало лифтом в доме на юге Москвы
Екатерина Коршунова