Мужчина с ножом напал на шестерых детей во Франции

Фото: Фотобанк Московской области
Во французском Анси в результате нападения с ножом было ранено семь человек
Мужчина с ножом во французском Анси ранил семь человек, в том числе шесть детей. Об этом пишет местное издание Quest France.
Известно, что злоумышленник напал на граждан на детской площадки вблизи озера. Сейчас полиция задержала преступника.
Пострадавших госпитализировали, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Детям в основном меньше трёх лет.
Ранее сообщалось, что пятидесятилетнего мужчину из Казахстана обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней девочки.
Уточняется, что мама девочки, находившейся в лагере «Артек», написала заявление в полицию. По словам её 15-летней дочери, 50-летний мужчина из Казахстана, который сопровождал детей в лагерь, домогался её в кафе и в автобусе на пути следования из Симферополя.
Известно, что злоумышленник напал на граждан на детской площадки вблизи озера. Сейчас полиция задержала преступника.
Ранее сообщалось, что пятидесятилетнего мужчину из Казахстана обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней девочки.
Уточняется, что мама девочки, находившейся в лагере «Артек», написала заявление в полицию. По словам её 15-летней дочери, 50-летний мужчина из Казахстана, который сопровождал детей в лагерь, домогался её в кафе и в автобусе на пути следования из Симферополя.
Андрей Гаврилов