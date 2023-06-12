Мужчина с ножом напал на сотрудницу аэропорта Красноярска

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Рецидивист напал с ножом на работницу красноярского аэропорта
Неоднократно судимый мужчина напал с ножом на работницу красноярского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Злоумышленник угрожал расправой сотруднице службы досмотра воздушной гавани. После того, как рецидивист схватил женщину за шею, работнице удалось вырваться и убежать, благодаря чему она не получила травм.
После мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что турист из России погиб в центре Стамбула во время драки с вымогателями.
Злоумышленник угрожал расправой сотруднице службы досмотра воздушной гавани. После того, как рецидивист схватил женщину за шею, работнице удалось вырваться и убежать, благодаря чему она не получила травм.
Ранее сообщалось, что турист из России погиб в центре Стамбула во время драки с вымогателями.
По предварительной версии, россиянина зарезали во время драки с четырьмя вымогателями. Сообщается, что мужчину ударили ножом в сердце, когда он оказал сопротивление вымогателям, которые хотели забрать у него смартфон.
Андрей Гаврилов