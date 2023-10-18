Мужчина сгорел в машине в Подмосковье

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Житель подмосковного Серпухова погиб в своем автомобиле из-за его возгорания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 50-летний мужчина вынужден был жить в своем автомобиле «Киа» после того, как полгода назад сгорела его квартира на Московском шоссе. Однако накануне автомобиль загорелся, когда мужчина был внутри. Он погиб.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга обнаружил в квартире трупы беременной племянницы и её парня. ЧП случилось в доме на Московском шоссе. Мужчина начал беспокоиться: его племянница два дня не выходила на связь. Он приехал проведать родственницу. Дверь в квартиру была заперта, а на звонок не было никакой реакции.
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По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.
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Элина Позднякова