Мужчина смертельно ранил свою дочь из ружья в Красноярском крае

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Житель Красноярского края разряжал незаконно хранящееся у него ружьё и смертельно ранил свою 3-летнюю дочь
В Красноярском крае мужчина смертельно ранил свою 3-летнюю дочь, разряжая ружьё, которое хранилось у него незаконно, сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
Уточняется, что трагедия произошла в 80 км от посёлка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района Красноярского края в ночь на среду, 13 июня. Тёхлетняя девочка находилась вместе с родителями на рыболовецкой точке «Дерябино» в тот момент, когда её отец нечаянно выстрелил в неё из ружья. Ребёнка госпитализировали с огнестрельными ранами в области спины и головы, но врачам не удалось спасти малышку.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что трагедия произошла в 80 км от посёлка Носок Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района Красноярского края в ночь на среду, 13 июня. Тёхлетняя девочка находилась вместе с родителями на рыболовецкой точке «Дерябино» в тот момент, когда её отец нечаянно выстрелил в неё из ружья. Ребёнка госпитализировали с огнестрельными ранами в области спины и головы, но врачам не удалось спасти малышку.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная