Мужчина жестоко убил бывшую жену в подмосковном магазине

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В Павловском Посаде мужчина убил свою бывшую жену в магазине из-за ревности
В Московской области мужчина жестоко убил свою бывшую жену в магазине, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что 33-летняя женщина несколько месяцев назад ушла от 39-летнего мужа, который часто бидонные её. Однако мужчина продолжал преследовать экс-супругу. Днём в воскресенье, 11 июня, он пришёл в магазине строительных инструментов в Павловском Посаде, где женщина работала продавщицей и нанёс ей 15 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Отмечается, что предварительно утром преступник позвонил директору магазина и узнал, работает ли в этот деньего бывшая супруга.
Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что 33-летняя женщина несколько месяцев назад ушла от 39-летнего мужа, который часто бидонные её. Однако мужчина продолжал преследовать экс-супругу. Днём в воскресенье, 11 июня, он пришёл в магазине строительных инструментов в Павловском Посаде, где женщина работала продавщицей и нанёс ей 15 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Злоумышленник пытался скрыться, но его задержали.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная