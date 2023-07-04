Мужчина убил женщину во время покупки её автомобиля

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В Самаре при покупке автомобиля Toyota Land Cruiser 200 мужчина задал несколько вопросов хозяйке, а потом несколько раз ударил ножом. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.
Жителя Самары задержали в 30 километрах от Казани. Также уточняется, что жертва преступления 34-летняя Екатерина Карась была экономистом и родственницей известного золотоискателя Александра Карася. На мужчину возбудили уголовное дело.
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Андрей Гаврилов