Мужчина умер при взрыве пугача для медведей в Магаданской области

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Инженер смастерил самодельный пугач от медведей и скончался при его взрыве
Уточняется, что происшествие произошло утром в среду, 21 июня, в доме на улице Советской в посёлке Сеймчан Магаданской области. 52-летний сотрудник муниципальной теплоснабжающей организации собирался на рыбалку решил себя обезопасить. Для этого он смастерил самодельный пугач от медведей.
В результате взрыва инженер получил травмы несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия. Его жена была в этот момент в ванной и не пострадала.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
«По словам жены погибшего, он взял металлическую трубу и стал в неё закидывать неизвестное вещество, после чего произошёл взрыв», — говорится в сообщении.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная