Мужчина умер в национальном парке Долина Смерти в США

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65-летний мужчина скончался от экстремальной жары в национальном парке Долина Смерти в США. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Сообщается, что утром 3 июля пожилого мужчину обнаружили в своей машине. Предполагаемой причиной смерти стала экстремальная жара.
В пресс-службе парка уточняют, что днем ранее в Долине Смерти дневная температура воздуха составила 52,2 градуса Цельсия. Ночью температура воздуха составила 36 градусов.
Прибывшие на место трагедии спасатели констатировали смерть от теплового удара.
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В пресс-службе парка уточняют, что днем ранее в Долине Смерти дневная температура воздуха составила 52,2 градуса Цельсия. Ночью температура воздуха составила 36 градусов.
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Екатерина Коршунова