Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве

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Мужчина открыл огонь в парке «Филатов Луг» в Новой Москве, передает РИА Новости. Обошлось без пострадавших. Полицейские в настоящее время проводят проверку произошедшего, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Правоохранительные органы проводят проверку произошедшего инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям мужчины. Принимается процессуальное решение по данному случаю. Мужчина, совершивший выстрел, заявил, что он почувствовал угрозу со стороны двух других мужчин и сделал выстрел в воздух для своей защиты.
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