Мужчина в ходе «разборок» бросил гранату в толпу людей

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В Краснодарском крае мужчина кинул гранату в толпу. Троих человек госпитализировали с ранениями. Введён план «Перехват».
Как сообщает телеграм-канал Shot, накануне вечером в станицу Новомалороссийская домой к 40-летнему Сергею Б. трое мужчин приехали на «разборки». В ходе выяснения отношений Сергей бросил в мужчин гранату. Всех троит доставили в районную больницу с осколочными ранениями.
Подозреваемому удалось сбежать, ее разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли схрон боеприпасов, запрятанный в стволе дерева недалеко от автозаправочной станции в Курске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак