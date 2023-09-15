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Мужчина в Забайкалье жестоко убил щенка за кражу соседских кур

15 сентября 2023, 15:58
Фото: istock / DimaBerkut

Фото: istock / DimaBerkut

В Забайкалье 42-летний житель села Смоленка Читинского района обвиняют в убийстве щенка. Мужчина переехал животное на автомобиле несколько раз.
Информацию сообщает издание MK.RU, ссылая на слова свидетеля. Живодер привязал собаку к машине и протащил его по дороге, после чего привязал беднягу к дереву и проехался по нему. Обращение в правоохранительные органы поступило 14 сентября. Участковый полицейский выехал к мужчине и опросил его. Тот сказал, что наказал таким образом щенка за то, что тот украл куриц у соседей. После издевательств он похоронил животное.

Помимо умершего щенка у живодера дома проживают еще 4 собаки и одна кошка, жители беспокоятся за их жизни.


Полицейские дальше опрашивают свидетелей и устанавливают подробности произошедшего.

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#животные
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Игоря Николаева перевели в реанимацию
15 сентября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Музыкант Игорь Николаев попал в реанимацию, у него замечены следы перенесённого обширного инфаркта. Сейчас врачи пытаются стабилизировать его состояние.
У Николаева нарушен ритм сердца, он постоянно меняется. Информацию сообщает Mash. 

Несколько месяцев назад артист также оказался в больничной койке из-за проблем с сердцем.  В январе музыканту провели операцию на сердце по установке двух стентов. После операции состояние певца нормализовалось, его быстро отправили домой.

Сейчас состояние Игоря Николаева оценивается как тяжелое, результаты ЭКГ неутешительные. Артист принимает седативные препараты и находится в сознании. К нему не пускают даже родственников.

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#музыкант
#николаев
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В Красноярском крае арестовали мужчину, который забил шестилетнюю девочку топором
В Красноярском крае суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки топорищем
15 сентября 2023, 16:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Суд арестовал жителя Красноярского края по подозрению в убийстве шестилетней девочки топорищем, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации Следственного комитета, вечером 14 сентября в деревне Тагара Кежемского района к местному жителю в гости пришла соседка с шестилетней дочерью. Хозяин дома находился в нетрезвом состоянии. Он заявил, что ему очень сильно мешает ребенок, вышел из дома, а затем вернулся с топорищем в руках.

Мужчина начал бить ребенка топором по голове, мать попыталась защитить дочь и оттолкнуть пьяного соседа, однако, сделать этого ей не удалось. Девочка скончалась, не доехав до больницы. Женщина также получила травмы, но незначительные. 

На мужчину возбудили уголовное дело по статье убийство, его поместили в СИЗО до 14 ноября.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину.

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#красноярский край
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В Новосибирске женщина попала в психбольницу за издевательства над 44 собаками
15 сентября 2023, 15:41

Фото: istock / fortise

Октябрьский районный суд города Новосибирска рассмотрел дело 61-летней женщины, издевающиеся над животными и совершившей нападение на сотрудников МВД.
Информацию передает издание Московский комсомолец со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Суд установил факт совершения россиянкой преступлений по пунктам «а», «д» части 2 статьи 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными, части 1 статьи 318 УК РФ по факту применения насилия к представителям власти во время исполнения должностных обязанностей и и статье 319 УК РФ за публичное оскорбление органов правопорядка. 

Женщина не кормила и не поила своих 44 собак, животных держали их в антисанитарных условиях или в неотапливаемых помещениях. Когда полиция явилась к ней в дом и увидела состояние животных, та стала сопротивляться и драться с сотрудниками. Суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи невозможностью осознания своих действий и постановил отправить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

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#суд
#женщина
#животные
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Россиянин изнасиловал, а затем задушил пятилетнюю девочку
Жителю Серпухова дали пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
15 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/Stivog

Жителя подмосковного Серпухова осудили на пожизненное лишение свободы за изнасилование и жестокое убийство пятилетней девочки, об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Московской области.
По информации Следственного комитета, 22 июля 2018 года Александр Семин обманным путём увёл с детской площадки пятилетнюю девочку. Приведя её в свою квартиру, он изнасиловал девочку, задушил, а затем положил тело в спортивную сумку и подкинул в безлюдное место.

В ходе следственных действий было установлено, что в период с 2015 по 2017 года Семин надругался ещё над тремя несовершеннолетними. Результаты психолого-сексолого-психиатрической экспертизы показали, что преступник был вменяем и осознавал все свои действия. 

Сперва Мособлсуд приговорил Семина к 24 годам лишения свободы, однако, прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, посчитав его несоразмерным тяжести совершенным Семиным преступлениям. 

В результате, маньяка-педофила приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России
Украинскую телеведущую Ефросинину осудили на семь лет колонии за фейки о ВС РФ
15 сентября 2023, 15:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что Ефросинина была признана виновной по пункту «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ. Ефросинина находится в розыске и реестре экстремистов Росфинмониторинга.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по версии следствия, распространяла фейки о российской армии. По данным следствия, Янина Соколовская весной прошлого года публично распространяла в открытом доступе в Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС РФ.

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Жуткое убийство в Барнауле: мать убила двух маленьких сыновей
В Барнауле мать убила двух маленьких сыновей и покончила с собой
15 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/vmargineanu

В Барнауле Алтайского края женщина убила своих сыновей трехлетнего и восьмимесячного возрастов, а после совершила самоубийство. Об этом сообщила помощник руководителя СУСК РФ по региону Ольга Чеснокова.
«В квартире одного из многоэтажных жилых домов с признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей – 3-летнего мальчика и его 8-месячного брата», - уточнила Чеснокова.

Она также рассказала, что после этого женщина свела счеты с жизнью, а на месте происшествия была обнаружена записка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выяснят причину, по которой женщина решилась на подобный шаг.

Ранее также сообщалось, что в Гатчинском районе Санкт-Петербурга женщина убила своего мужа, после чего напала на своего сына и ранила его ножом.

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#женщина
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В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который заживо сжег жену
15 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Суд вынес приговор жителю Алтайского края, который заживо сжег свою супругу, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 24 июня 2022 года между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными ожогами, однако, спасти ее не удалось. Женщина скончалась.

Подозреваемый, сперва, отрицал свою вину, и заявлял, что погибшая подожгла себя сама. Однако, благодаря собранным доказательствам, удалось установить, что поджог своей супруги совершил мужчина.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Сжегшему свою супругу мужчине вынесли приговор в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Новосибирские врачи искалечили ребенка в роддоме
КП: В Новосибирске младенцу сломали ногу в больнице
15 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Родители новорожденного мальчика из Новосибирска хотят подавать в суд на врачей, которые покалечили их ребенка во время родов, об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По словам самой матери, ее беременность прошла хорошо. Никаких проблем не возникло, ребенок родился доношенным.

Однако, во время родов женщина столкнулась с очень грубым отношением со стороны врачей. 

«На час меня оставляли одну. А когда врач появилась, то еще и выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь», - рассказала молодая мать. 

Далее, по ее словам, врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос. 

В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

Родители мальчика настаивают на судмедэкспертизе. Далее они планируют писать заявление в Следственный комитет.

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Дочь артиста Михаила Ульянова Елена найдена мертвой в своей квартире в Москве
15 сентября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова художник-график Елена Ульянова обнаружена мертвой в своей квартире на Большой Бронной улице в Москве. Женщина скончалась в четверг, 14 сентября. Елене было 63 года.
На данный момент причина смерти дочери известного советского артиста выясняется. Информацию сообщает MK.RU 

Елену нашли без признаков жизни в ее квартире, консьержка зашла в помещение по просьбе друга погибшей. Работница сразу вызвала скорую и полицейских. Прибывшие специалисты заявили, что Ульянова умерла примерно 24 часа назад. Врачи допускают возможность сердечного приступа у звездной наследницы. 

Елена Ульянова родилась в браке Ульянова с актрисой Аллой Парфаньяк. Артистка не стала развивать карьеру на сцене и стала художником-графиком. Также Ульянова занималась благотворительностью.

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