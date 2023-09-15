Мужчина в Забайкалье жестоко убил щенка за кражу соседских кур

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В Забайкалье 42-летний житель села Смоленка Читинского района обвиняют в убийстве щенка. Мужчина переехал животное на автомобиле несколько раз.
Информацию сообщает издание MK.RU, ссылая на слова свидетеля. Живодер привязал собаку к машине и протащил его по дороге, после чего привязал беднягу к дереву и проехался по нему. Обращение в правоохранительные органы поступило 14 сентября. Участковый полицейский выехал к мужчине и опросил его. Тот сказал, что наказал таким образом щенка за то, что тот украл куриц у соседей. После издевательств он похоронил животное.
Помимо умершего щенка у живодера дома проживают еще 4 собаки и одна кошка, жители беспокоятся за их жизни.
Полицейские дальше опрашивают свидетелей и устанавливают подробности произошедшего.
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Алина Юрчак