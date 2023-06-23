Мужчина, вооружённый лопатой, напал на офис микрозаймов в Пскове

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О происшествии стало известно в пятницу, 23 июня. Мужчина с лопатой в руках ворвался в кабинет офиса микрозаймов и стал требовать у кассира открыть сейф с деньгами. При этом он постоянно торопил сотрудницу. Сейф был оборудован таймером и добраться до его содержимого было проблематично. Поэтому преступник забрал наличные из кассы и сбежал.
Ранее «Радио 1» сообщало, в парке аттракционов на Октябрьском бульваре в подмосковном Королёве 36-летний посетитель парка аттракционов одним ударом убил семидесятилетнего охранника.