Мужчина взорвал отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге

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Минувшей ночью неизвестный мужчина устроил взрыв в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В банке выбиты стёкла, а также повреждены двери. Также пострадал один банкомат. Ограбления при этом не произошло. Сейчас полиция выясняет личность неизвестного мужчины.
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Элина Позднякова