Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
В Волоколамске 26-летний местный житель задушил ногой свою 28-летнюю девушку
Мужчина задушил сожительницу ногой в Подмосковье и лёг спать, а на утро пошёл в полицию и сам во всём признался, передаёт «РЕН ТВ».
Уточняется, что трагедия произошла вечером во вторник, 6 июня в подмосковном Воскресенске. 26-летний местный житель пришёл домой пьяный, что не понравилось его 28-летней подруге. Между парой завязался конфликт, в результате которого мужчина избил девушку и задушил её, поставив ногу на горло. После этого преступник лёг спать.
Обнаружив утром труп своей возлюбленной, мужчина вызвал скорую помощь, а после пошёл в полицию и сам во всём признался.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала из машины пьяного отчима.
Уточняется, что трагедия произошла вечером во вторник, 6 июня в подмосковном Воскресенске. 26-летний местный житель пришёл домой пьяный, что не понравилось его 28-летней подруге. Между парой завязался конфликт, в результате которого мужчина избил девушку и задушил её, поставив ногу на горло. После этого преступник лёг спать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала из машины пьяного отчима.
Яна Таёжная