Мужчина залез на верхушку Крымского моста в Москве

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Сейчас на месте работают спасатели с автовышкой, на воде курсирует катер. Также к мосту прибыли психологи. Мотив мужчина взобраться на верхушку до сих пор остаётся неизвестным.
Речь идёт о ранее судимом 53-летнем мужчине. По данным следствия, в феврале 2002 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в микрорайоне Рекинцо Солнечногорского района, он во время ссоры нанёс знакомому множественные удары ножом. Потерпевший позже скончался в больнице.