Мужчина зарезал знакомого во время ссоры в квартире в Подмосковье

Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
В подмосковных Химках мужчина зарезал знакомого во время конфликта
Жителя Химок обвиняют в убийстве своего знакомого во время ссоры, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшиего помощника руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольгу Врадий.
Уточняется, что происшествие произошло в воскресенье, 4 июня, в квартире на улице Профсоюзная в Химках. Между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина нанёс другому мужчине несколько ударов ножом в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После случившегося злоумышленник сам сообщил полицейским обо всём. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Уточняется, что происшествие произошло в воскресенье, 4 июня, в квартире на улице Профсоюзная в Химках. Между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина нанёс другому мужчине несколько ударов ножом в область груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После случившегося злоумышленник сам сообщил полицейским обо всём. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Яна Таёжная