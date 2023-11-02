Мужчина застал бывшую девушку за сексом на детской площадке и напал на нее

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Мужчина из Великобритании не совладал с гневом и напал на бывшую девушку с ее новым любовником. Он увидел, как они занимаются сексом на детской площадке и не смог справиться с ревностью.
Как сообщает издание Daily Mirror, 29-летний Кайл Морли встречался с 23-летней Кэти Ламб 2,5 года, но в декабре 2021 года они решили разорвать отношения. Иногда они все равно виделись и общались.
В феврале Морли встретился с другом, 43-летним Дэвидом Беттисоном. Они выпивали в баре и позже к ним присоединилась Ламб. Спустя время Ламб и Беттисон вышли из заведения и пошли на детскую площадки, чтобы предаться там страсти. Морли увидел это и взбесился — начал бить девушку по лицу, а затем избил друга. Он был приятеля по голов, пинал его и прыгал на нем. Услышав шум, местные вызвали полицию.
Морли выдвинули обвинения в нанесении тяжелых увечий и умышленном убийстве. Но он признал свою вину лишь в нанесении тяжкого вреда здоровью Беттисона. Обвиняемый заявил, что в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения и находился под воздействием наркотиков.
На сегодняшний день судебный процесс по делу Морли продолжается.
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В феврале Морли встретился с другом, 43-летним Дэвидом Беттисоном. Они выпивали в баре и позже к ним присоединилась Ламб. Спустя время Ламб и Беттисон вышли из заведения и пошли на детскую площадки, чтобы предаться там страсти. Морли увидел это и взбесился — начал бить девушку по лицу, а затем избил друга. Он был приятеля по голов, пинал его и прыгал на нем. Услышав шум, местные вызвали полицию.
На сегодняшний день судебный процесс по делу Морли продолжается.
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Алина Юрчак