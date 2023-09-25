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Стали известны подробности убийства детей в Омской области

Mash: Житель Омской области убил детей, чтобы отомстить жене
25 сентября 2023, 09:59
Фото: istockphoto/IndiaUniform

Фото: istockphoto/IndiaUniform

В Любинском районе Омской области многодетный отец застрелил шурина и двоих малолетних сыновей, чтобы отомстить жене, которая подала на развод. Женщине, старшему сыну и годовалой дочке удалось уцелеть.
Некоторое время 36-летний вахтовик по имени Дмитрий уже жил со своей матерью, отдельно от семьи. В этот день он приехал в Любино, чтобы побыть с годовалой дочкой и тремя сыновьями, старшему из которых всего шесть лет, в то время, когда его жена Елена с братом уезжала куда-то по делам. Когда супруга и шурин вернулись, мужчина стал уговаривать женщину помириться и снова съехаться, чтобы жить, как прежде, передает телеграм-канал Mash. Но та сказала, что уже твердо решила расстаться и даже подала на развод.

Тогда Дмитрий достал из сейфа ружье 16-го калибра и в упор застрелил 27-летнего брата жены. Испуганные дети бросились бежать. Трехлетнего мальчика отец застрелил в спину из второго ствола. Потом перезарядил ружье, догнал пятилетнего ребенка уже во дворе и там убил его выстрелом в голову. Жене со старшим сыном и дочкой сумели спастись.


Расследование обстоятельств ужасной трагедии продолжается.

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Работники Мособлпожспаса выручили выброшенного в лес питона
25 сентября 2023, 11:10

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вывезли из леса трёхметрового питона. Инцидент произошёл у села Новый Милет городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе ведомства.
Семья грибников обнаружила в лесном массиве недалеко от Полтевского шоссе деревянный ящик с раздвижными стёклами, в котором находилась огромная свернувшаяся кольцами змея. 
 
Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы перенесли массивный ящик в автомобиль и доставили трёхметровую рептилию в часть. Затем специалисты обратились к ветеринарам балашихинской клиники. Они осмотрели змею и заключили, что это питон весом в 12 кг. Его состояние специалисты оценили как удовлетворительное. 
 
Сотрудники ветклиники оставили подкидыша у себя и планируют подготовить ему специальный вольер.
 
Это уже второй случай, когда работники Мособлпожспаса выручают рептилий. В 2016 году в Балашихе дежурная смена спасла из многоквартирного дома метрового питона.

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#спасатели
#змеи
#балашиха
#чп
#подмосковье
#московская область
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Жителя Якутии обвинили в призывах к терроризму
ФСБ: жителю Якутии выдвинуто обвинение в призывах к терроризму
25 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/Sinenkiy

Жителя якутского города Мирный обвиняют в призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Уточняется, что 21-летний мужчина пропагандировал идеологию украинских националистических вооружённых формирований, направленную против России. Он выступал за выход республики из состава России и дальнейшее объединение с тюркскими государствами. Помимо этого, мужчина в своём Telegram продвигал идеи группировки «Азов»*.

По сообщениям пресс-службы ФСБ, мужчине предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму, оправдании терроризма, а также пропаганде терроризма в интернете. 

Жителю Якутии грозит семь лет тюремного заключения.

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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#террористы
#фсб
#якутия
#арест
#обвинение
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В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д
25 сентября 2023, 08:56

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Крымском районе Краснодарского края неизвестный подобрался к станции Крымская и поджег два релейных шкафа и один батарейный, в результате чего были задержаны электричка и пассажирский поезд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, поджог произошел около шести утра 25 сентября. Сотрудники станции заметили пожар и оперативно его потушили. На месте происшествия обнаружили бутылку объемом 1,5 литра и банку из-под энергетика. В них был бензин, смешанный с маслом, которым и было облито оборудование.

В результате происшествия электричка, следовавшая из Адлера в Анапу, а также пассажирский поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Новороссийск были задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновника ищут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#электричка
#поезд
#уголовное поджог
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В Турции найдена убитой российская феминистка Емельянова
В Турции найдена убитой российская активистка Анастасия Емельянова
25 сентября 2023, 07:05

Фото: iStock/gorodenkoff

В турецком городе Эрзурум найдена убитой активистка из России и автор канала «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на подругу девушки.
Согласно сообщению, девушка перестала выходить на связь еще 20 сентября. Ее подруги рассказали, что пытались подать заявлению в полицию о пропаже подруги, однако принимать его отказались. Уже спустя сутки был найдет труп девушки.

По подозрению в убийстве Емельяновой задержан молодой её молодой человек. Выясняется причина преступления. При этом родственники девушки пытаются вернуть на родину тело.

Уточняется, что Анастасия Емельянова была антивоенной активисткой, также она вела канал «Феминистки объясняют», где публиковались ролики «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире».

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В Нигерии у офицера ВМС украли пенис

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#труп
#человек
#девушка
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В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 17 человек
25 сентября 2023, 05:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижегородской области б​лиз деревни Шелокша произошла смертельная автоавария. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В результате ДТП три человека погибли, еще семнадцать пострадали. В настоящее время девять из них госпитализированы.

Уточняется, что грузовик и маршрутная «Газель» столкнулись на трассе М-7. Предварительно, причиной автомобильного происшествия стал выезд фуры на встречную полосу. 

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#дтп
#грузовик
#происшествия
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В Нигерии у офицера ВМС украли пенис
Vanguard: В Нигерии у офицера ВМС украли пенис
25 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/Serhej Calka

Офицер ВМС Нигерии обвинил молодого человека в том, что он похитил его половые органы. Об этом пишет Vanguard.
Инцидент случился на юго-востоке Нигерии в городе Калабар. Пострадавший находился на дежурстве у входа в казарму, когда к нему подошёл молодой человек по имени Сэмюэль. Офицер проводил его для проверки на пост службы безопасности.

Пока Сэмюэль отвечал на вопросы сотрудников службы безопасности, по телу офицера «пробежал шок», и он понял, что его пенис пропал.

По словам военнослужащего Азиза, офицер после этого позвал на помощь сослуживцев и вместе с ними избил Сэмюэля, требуя вернуть половой орган. Предполагаемый «похититель пенисов» при этом не отрицал причастности к случившемуся, но и не сказал, собирается ли вернуть украденное. Его дальнейшая судьба в настоящее время неизвестна.

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#пострадавший
#человек
#инцидент
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В Новосибирске якутянка заявила в полицию о нападении на нее из-за внешности
25 сентября 2023, 02:12

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Якутии заявила в полицию о нападении на нее в Новосибирске троих неизвестных. Об этом пишет Ngs.ru.
По словам женщины, в ночь на 23 сентября на неё напали из-за азиатской внешности. Нападавшими были мужчина, молодой человек и девушка, которые принялись оскорблять и избивать якутянку, а её знакомого — душить.

В настоящее время по факту нападения организована проверка, проинформировали в пресс-службе МВД.

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#мвд
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#человек
#мужчина
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В Кривом Роге прогремели взрывы
25 сентября 2023, 01:24

Фото: iStock/RamonCast

В городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Кривом Роге прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#украина
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Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти
25 сентября 2023, 00:38

Фото: istockphoto/Wirestock

В американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито. Как сообщает CNN со ссылкой на очевидца, он заметил аллигатора с «человеческим торсом» в его пасти.
«Сотрудники полиции произвели гуманное уничтожение самца аллигатора, который был длиной 13 футов и 8,5 дюйма, и извлекли из него останки погибшего взрослого человека», — сообщили представители полиции.
Управление шерифа округа Пинеллас пока не раскрывает причины смерти 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки были обнаружены в канале после уничтожения аллигатора.

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