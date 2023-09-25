Стали известны подробности убийства детей в Омской области

Фото: istockphoto/IndiaUniform
В Любинском районе Омской области многодетный отец застрелил шурина и двоих малолетних сыновей, чтобы отомстить жене, которая подала на развод. Женщине, старшему сыну и годовалой дочке удалось уцелеть.
Некоторое время 36-летний вахтовик по имени Дмитрий уже жил со своей матерью, отдельно от семьи. В этот день он приехал в Любино, чтобы побыть с годовалой дочкой и тремя сыновьями, старшему из которых всего шесть лет, в то время, когда его жена Елена с братом уезжала куда-то по делам. Когда супруга и шурин вернулись, мужчина стал уговаривать женщину помириться и снова съехаться, чтобы жить, как прежде, передает телеграм-канал Mash. Но та сказала, что уже твердо решила расстаться и даже подала на развод.
Тогда Дмитрий достал из сейфа ружье 16-го калибра и в упор застрелил 27-летнего брата жены. Испуганные дети бросились бежать. Трехлетнего мальчика отец застрелил в спину из второго ствола. Потом перезарядил ружье, догнал пятилетнего ребенка уже во дворе и там убил его выстрелом в голову. Жене со старшим сыном и дочкой сумели спастись.
Расследование обстоятельств ужасной трагедии продолжается.
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Тогда Дмитрий достал из сейфа ружье 16-го калибра и в упор застрелил 27-летнего брата жены. Испуганные дети бросились бежать. Трехлетнего мальчика отец застрелил в спину из второго ствола. Потом перезарядил ружье, догнал пятилетнего ребенка уже во дворе и там убил его выстрелом в голову. Жене со старшим сыном и дочкой сумели спастись.
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Александр Бойцов