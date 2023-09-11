Мужчине оторвало пальцы от взрыва петарды в Москве

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В столичном доме в руках у 40-летнего мужчины взорвалась петарда, которую он заказал на «Озон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Байкальская в столичном районе Гольяново. На данный момент к месту происшествия едут экипажи скорой помощи и спасатели.
Отмечается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы.
Ранее сильный пожар вспыхнул в Подольске. Полностью выгорели три автомобиля, ещё один повреждён. Пожар успел распространиться на 80 квадратных метров.
Напомним, в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.
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Отмечается, что пострадавшему мужчине оторвало пальцы.
Напомним, в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При этом информация о пострадавших не поступала.
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Екатерина Коршунова